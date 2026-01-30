Ольховский — о выходе Джоковича в финал АО: не думал, что Новак готов сыграть пять сетов

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о выходе 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026. В 1/2 финала серб одолел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Удивлён, что Джокович сыграл пять сетов. Не думал, что физически он готов. На этом турнире первый раз видел Синнера, которого чуть-чуть поджало. Он не показал той игры, которую все рассчитывали увидеть от него. Синнер дал Джоковичу шанс, а тот им воспользовался. Молодец! Все шансы, которые Новаку дал соперник, были использованы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.