Ольховский — о выходе Джоковича в финал АО: не думал, что Новак готов сыграть пять сетов
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о выходе 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026. В 1/2 финала серб одолел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Удивлён, что Джокович сыграл пять сетов. Не думал, что физически он готов. На этом турнире первый раз видел Синнера, которого чуть-чуть поджало. Он не показал той игры, которую все рассчитывали увидеть от него. Синнер дал Джоковичу шанс, а тот им воспользовался. Молодец! Все шансы, которые Новаку дал соперник, были использованы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
