Арина Соболенко — Елена Рыбакина: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open

Завтра, 31 января, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси Ариной Соболенко, занимающей в рейтинге WTA первую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).