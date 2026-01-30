Арина Соболенко — Елена Рыбакина: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open
Завтра, 31 января, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси Ариной Соболенко, занимающей в рейтинге WTA первую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
