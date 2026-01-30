Фото: радость Новака Джоковича после победы над Синнером в полуфинале АО-2026
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отреагировал на победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Фото: Getty Images
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В финале соревнований в Мельбурне он встретится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах победил представителя Германии Александра Зверева. Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
