Кто станет чемпионом Australian Open — 2026: Новак Джокович или Карлос Алькарас?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2026: Новак Джокович или Карлос Алькарас?
Сегодня, 30 января, завершились полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии — 2026. По итогам встреч была сформирована пара финалистов турнира, в матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?

Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

