Кто станет чемпионом Australian Open — 2026: Новак Джокович или Карлос Алькарас?

Сегодня, 30 января, завершились полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии — 2026. По итогам встреч была сформирована пара финалистов турнира, в матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?
Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
- 30 января 2026
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:01