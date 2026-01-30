Селиваненко высказался о предстоящем финале АО между Соболенко и Рыбакиной
Поделиться
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, где лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси встретится с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«После безумного, фантастического по уровню и содержанию сегодняшнего дня в завтрашнем финале между Ариной и Еленой всем наверняка хочется продолжения в духе сегодняшней драмы в обоих матчах. Ну а загадывать тут точно не стоит, это мы в очередной раз увидели сегодня», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:01