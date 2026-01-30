Селиваненко высказался о предстоящем финале АО между Соболенко и Рыбакиной

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, где лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси встретится с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«После безумного, фантастического по уровню и содержанию сегодняшнего дня в завтрашнем финале между Ариной и Еленой всем наверняка хочется продолжения в духе сегодняшней драмы в обоих матчах. Ну а загадывать тут точно не стоит, это мы в очередной раз увидели сегодня», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.