Селиваненко высказался о предстоящем финале АО между Соболенко и Рыбакиной

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, где лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси встретится с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«После безумного, фантастического по уровню и содержанию сегодняшнего дня в завтрашнем финале между Ариной и Еленой всем наверняка хочется продолжения в духе сегодняшней драмы в обоих матчах. Ну а загадывать тут точно не стоит, это мы в очередной раз увидели сегодня», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

