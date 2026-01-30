«Австралийское торжество». Андрей Чесноков — о полуфиналах Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о полуфинальных матчах Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Два пятисетовых полуфинала на Australian Open — это что-то. Праздник, австралийское торжество! Матчи выдались потрясающими. Феноменально, что четверо лучших теннисистов на сегодняшний день вышли в полуфинал. И в каждом была битва до самого конца, уровень тенниса потрясающий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.