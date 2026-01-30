Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Австралийское торжество». Андрей Чесноков — о полуфиналах Australian Open

«Австралийское торжество». Андрей Чесноков — о полуфиналах Australian Open
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о полуфинальных матчах Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Два пятисетовых полуфинала на Australian Open — это что-то. Праздник, австралийское торжество! Матчи выдались потрясающими. Феноменально, что четверо лучших теннисистов на сегодняшний день вышли в полуфинал. И в каждом была битва до самого конца, уровень тенниса потрясающий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

Материалы по теме
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android