«Австралийское торжество». Андрей Чесноков — о полуфиналах Australian Open
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о полуфинальных матчах Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Два пятисетовых полуфинала на Australian Open — это что-то. Праздник, австралийское торжество! Матчи выдались потрясающими. Феноменально, что четверо лучших теннисистов на сегодняшний день вышли в полуфинал. И в каждом была битва до самого конца, уровень тенниса потрясающий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
