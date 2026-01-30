Андрей Чесноков: не ожидал, что Синнер проиграет Джоковичу после пяти побед подряд

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков отреагировал на то, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Не ожидал, что Синнер проиграет Джоковичу. До этого итальянец пять раз подряд его обыгрывал, и после такого Новаку наверняка было непросто выходить на корт с психологическим давлением. Но Джокович большой молодец», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.