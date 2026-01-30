Новак Джокович — самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры
Поделиться
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру, превзойдя предыдущий рекорд Кена Розуолла (37 лет 54 дня) в 1972 году. Об этом сообщает OptaAce.
Далее по этому показателю идут Малькольм Андерсон (36 лет 298 лет в 1972 году), Роджер Федерер (36 лет 160 дней в 2018 году) и Кен Розуолл (36 лет 125 дней в 1971 году).
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Джокович на Australian Open — 2026 в матче за выход в финал обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. За титул серб поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
19:25
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:26
-
14:49
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:15
-
14:12