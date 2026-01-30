Новак Джокович — самый возрастной финалист Australian Open в истории Открытой эры

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру, превзойдя предыдущий рекорд Кена Розуолла (37 лет 54 дня) в 1972 году. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут Малькольм Андерсон (36 лет 298 лет в 1972 году), Роджер Федерер (36 лет 160 дней в 2018 году) и Кен Розуолл (36 лет 125 дней в 1971 году).

Джокович на Australian Open — 2026 в матче за выход в финал обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. За титул серб поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.