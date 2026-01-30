Карлос Алькарас — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open
В воскресенье, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге WTA четвёртую строчку. Встреча начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.
