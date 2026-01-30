Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: в матче с Зверевым у Алькараса случилась проблема с мышцей, но как он играл!

Чесноков: в матче с Зверевым у Алькараса случилась проблема с мышцей, но как он играл!
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о полуфинальном матче на Australian Open, где встречались лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и третья ракетка мира немец Александр Зверев. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу испанца.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В третьем сете матча Алькарас — Зверев был момент, когда у Карлоса случилась проблема с мышцей. Её так зажало, что он не мог свободно двигаться. Но как он играл после этого! Алькарас играл в один удар, просто зажал Зверева. Испанец не мог играть на полную катушку, однако Зверев был пассивен и дал ему возможность победить. Весь свой бензин, все силы он оставил при счёте 5:3», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Сначала думал, проблема с мышцей, позвал физио». Алькарас — после выхода в финал АО
«Сначала думал, проблема с мышцей, позвал физио». Алькарас — после выхода в финал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android