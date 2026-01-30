Чесноков: в матче с Зверевым у Алькараса случилась проблема с мышцей, но как он играл!

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о полуфинальном матче на Australian Open, где встречались лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и третья ракетка мира немец Александр Зверев. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу испанца.
«В третьем сете матча Алькарас — Зверев был момент, когда у Карлоса случилась проблема с мышцей. Её так зажало, что он не мог свободно двигаться. Но как он играл после этого! Алькарас играл в один удар, просто зажал Зверева. Испанец не мог играть на полную катушку, однако Зверев был пассивен и дал ему возможность победить. Весь свой бензин, все силы он оставил при счёте 5:3», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
