Селиваненко: кроме как самому себе, Джоковичу давно никому не нужно ничего доказывать
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на то, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Что касается Новака, ему давно уже не надо никому, кроме самого себя, ничего доказывать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру.
