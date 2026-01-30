Селиваненко: кроме как самому себе, Джоковичу давно никому не нужно ничего доказывать

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на то, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Что касается Новака, ему давно уже не надо никому, кроме самого себя, ничего доказывать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру.