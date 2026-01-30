Скидки
Новак Джокович никогда не проигрывал в финале Australian Open
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. Серб вышел в 11-й финал австралийского мэйджора – он 10-кратный чемпион турнира.

Теннис. Australian Open. Финалы с участием Новака Джоковича:

  • 2008 — Новак Джокович (Сербия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2);
  • 2011 — Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:3;
  • 2012 — Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5;
  • 2013 — Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:2, 6:2;
  • 2015 — Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0;
  • 2016 — Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:1, 7:5, 7:6 (7:3);
  • 2019 — Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 6:2, 6:3;
  • 2020 — Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4;
  • 2021 — Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 6:2, 6:2;
  • 2023 — Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Джокович на Australian Open — 2026 в матче за выход в финал обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. За титул серб поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.

