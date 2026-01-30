Новак Джокович вышел в 38-й финал турнира «Большого шлема»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пробился в 38-й финал турнира «Большого шлема». Сегодня, 30 января, Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, обыграв Александра Зверева.