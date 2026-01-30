Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед над игроками топ-10 на одном ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал игроком с наибольшим количеством побед над топ-10 на одном мэйджоре с момента введения рейтингов ATP в 1973 году. На его счету 20 побед. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает OptaAce.

Джокович на Australian Open — 2026 в матче за выход в финал обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. За титул серб поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.

Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.