«Не был удивлён его уровнем». Синнер — об игре Джоковича в полуфинале Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
«Вы знаете, он выиграл 24 турнира «Большого шлема». Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому не был удивлён его уровнем. Все знают, что он величайший игрок уже много-много лет. Конечно, он играет меньше турниров из-за своего возраста и других причин. Но мы знаем, насколько важны турниры «Большого шлема» для нас и для всех остальных», — сказал Синнер на пресс-конференции.
В матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
