«Не был удивлён его уровнем». Синнер — об игре Джоковича в полуфинале Australian Open

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Вы знаете, он выиграл 24 турнира «Большого шлема». Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому не был удивлён его уровнем. Все знают, что он величайший игрок уже много-много лет. Конечно, он играет меньше турниров из-за своего возраста и других причин. Но мы знаем, насколько важны турниры «Большого шлема» для нас и для всех остальных», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

