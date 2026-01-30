Андрей Чесноков: сейчас каждый матч Джоковича — один из последних в его карьере

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о выходе в финал Australian Open — 2026 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. в 1/2 финала он обыграл действующего победителя соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Сейчас каждый матч Джоковича — один из последних в его карьере. Новаку 38 лет, но он до сих пор играет на топ-уровне — он один из трёх лучших теннисистов в мире. Какую игру он показывает, какой уровень держит — это просто невероятно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.