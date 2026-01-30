«Вы что-то сказали?» Джокович оставил надпись на камере после победы над Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оставил надпись на камере после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Фото: кадр из трансляции

«Вы что-то сказали?» — написал Джокович на камере.

Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру, превзойдя предыдущий рекорд Кена Розуолла (37 лет 54 дня) в 1972 году. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.