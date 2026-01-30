«Это был очень важный турнир». Синнер рассказал, насколько ему больно проиграть на AO-2026
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него больно проиграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, где он в этом году защищал титул. Итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
— Насколько сильно это больно на этот раз?
— Очень. Это был очень важный для меня турнир «Большого шлема», если учитывать контекст. Такое может случиться. Это был хороший матч с обеих сторон. У меня было много возможностей. Я не смог ими воспользоваться, и вот результат. Конечно, больно, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:10
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:55
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:05