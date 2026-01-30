«Это был очень важный турнир». Синнер рассказал, насколько ему больно проиграть на AO-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него больно проиграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, где он в этом году защищал титул. Итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

— Насколько сильно это больно на этот раз?

— Очень. Это был очень важный для меня турнир «Большого шлема», если учитывать контекст. Такое может случиться. Это был хороший матч с обеих сторон. У меня было много возможностей. Я не смог ими воспользоваться, и вот результат. Конечно, больно, — сказал Синнер на пресс-конференции.