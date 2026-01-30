Кузнецова — о Джоковиче: его феноменальное достижение — лучший урок для всех

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выходе в финал Australian Open — 2026 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В 1/2 финала он обыграл действующего победителя соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Чудо от Новака! Его феноменальное достижение — лучший урок для всех. Он снова напоминает нам, что истинная сила рождается на стыке непоколебимой веры и титанического труда. Идеала не существует, но есть бесконечный путь к нему. Этот путь он и прочертил. Путь чемпиона», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.