Янник Синнер проиграл все матчи, которые длились четыре часа и более

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл все матчи, которые длились четыре часа и более. Сегодня, 30 января, он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча продлилась 4 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Всего Синнер провёл восемь матчей, которые длились четыре часа и более.

В матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.