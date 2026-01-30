Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер проиграл все матчи, которые длились четыре часа и более

Янник Синнер проиграл все матчи, которые длились четыре часа и более
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл все матчи, которые длились четыре часа и более. Сегодня, 30 января, он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча продлилась 4 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Всего Синнер провёл восемь матчей, которые длились четыре часа и более.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В матче за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Джокович оставил Синнера без финала АО! Новак в 11-й раз сразится за трофей в Мельбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android