Алькарас — об 1/2 финала AO: матч был про борьбу, веру и использование возможностей
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он одолел немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Правда в том, что, как я всегда говорю, теннис — спорт, который определяется деталями и может быть очень жестоким или прекрасным. Один очко может всё изменить. Матч был про борьбу, веру и использование возможностей без страха. У меня были физические проблемы, которые меня беспокоили, но в итоге мы увидели ещё более невероятный и тяжёлый матч для нас обоих. Я очень счастлив и думаю, что сегодня показал великий уровень», — сказал Алькарас в интервью Eurosport Spain.
