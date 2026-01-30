Алькарас — об 1/2 финала AO: матч был про борьбу, веру и использование возможностей

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он одолел немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

«Правда в том, что, как я всегда говорю, теннис — спорт, который определяется деталями и может быть очень жестоким или прекрасным. Один очко может всё изменить. Матч был про борьбу, веру и использование возможностей без страха. У меня были физические проблемы, которые меня беспокоили, но в итоге мы увидели ещё более невероятный и тяжёлый матч для нас обоих. Я очень счастлив и думаю, что сегодня показал великий уровень», — сказал Алькарас в интервью Eurosport Spain.