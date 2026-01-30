Новак Джокович опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Потерял дар речи», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Новак Джокович (38 лет 241 день) стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру, превзойдя предыдущий рекорд Кена Розуолла (37 лет 54 дня) в 1972 году. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.
