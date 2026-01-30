Скидки
«Верить!» Алькарас оставил надпись на камере после победы над Зверевым на Australian Open

Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026 оставил надпись на камере. В полуфинале он обыграл третьего номера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Фото: Скриншот из трансляции

«Верить!!!» — написал Алькарас на камере.

В матче за титул на Australian Open — 2026 Алькарас сразится с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний поединок спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.

