Джокович — о финале АО-2026: есть ощущение, что я уже выиграл

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Что для меня будет значить 25-й «Шлем»? Есть ощущение, что я уже выиграл. Знаю, что впереди борьба с первой ракеткой мира. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы быть наравне с ним. Вот такое у меня желание. И пусть Господь определит победителя», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В матче за титул Джокович сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.