Джококвич прервал пятиматчевую серию побед Синнера в очных матчах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прервал пятиматчевую серию поражений от второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Сегодня, 30 января, в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026 Джокович в пяти сетах обыграл Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. До этого поединка Джокович не мог выиграть у Синнера в пяти матчах. Его последняя победа над итальянцем была одержана на Итоговом турнире — 2023.

В матче за титул Джокович сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.