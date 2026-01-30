«Мы стали свидетелями величия». Роддик — о победе Джоковича над Синнером

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о выходе в финал Australian Open — 2026 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В 1/2 финала он обыграл действующего победителя соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Мы только что стали свидетелями величия. Сделать это в 38 лет — с разницей в возрасте в 14 лет! Если кто-нибудь спросит Новака Джоковича о завершении карьеры, его следует уволить», — сказал Роддик в рамках своего подкаста.

В поединке за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.