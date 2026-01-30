«Мы стали свидетелями величия». Роддик — о победе Джоковича над Синнером
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о выходе в финал Australian Open — 2026 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В 1/2 финала он обыграл действующего победителя соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Мы только что стали свидетелями величия. Сделать это в 38 лет — с разницей в возрасте в 14 лет! Если кто-нибудь спросит Новака Джоковича о завершении карьеры, его следует уволить», — сказал Роддик в рамках своего подкаста.
В поединке за титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:10
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:21
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:33