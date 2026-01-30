Синнер: в матче с Джоковичем я принял несколько решений, которые оказались неправильными

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

«Теперь нам нужно поговорить с командой и посмотреть, что нужно улучшить. Подача стала немного лучше, но я принял несколько решений, которые оказались неправильными. Уверен, мы найдём способ улучшить ситуацию», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.

В матче за титул Australian Open — 2026 сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.