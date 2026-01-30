Скидки
Теннис

Девушка Тейлора Фрица обошла теннисиста по доходам во время Australian Open — 2026

Комментарии

Инфлюенсер Морган Риддл, девушка девятой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, во время Открытого чемпиона Австралии — 2026 заработала больше, чем её парень. Об этом сообщает издание Bild.

Фриц заработал около € 277 тыс. призовых за выход в 1/8 финала Australian Open. Доходы Риддл за время турнира составили примерно € 290 тыс. — за счёт рекламных контрактов, сотрудничества с брендами и активности в соцсетях.

Ранее в подкасте The Squeeze Морган сказала: «Это почти соревнование между нами на турнирах «Большого шлема» и других, чтобы увидеть, кто заработает больше. Я говорю ему: «Так, тебе нужно пройти 1/8 финала, иначе я заработаю больше тебя».

На Australian Open — 2026 Риддл сотрудничала с Ralph Lauren и посетила закрытый приватный обед бренда в Мельбурн-Парке.

Фриц и Риддл начали свой роман в июне 2020 года, узнав друг друга через приложение для знакомств. До этого Тейлор был женат на американской теннисистке Ракель Педрасе, от брака с которой у него родился сын Джордан. Фриц развёлся с Педрасой в декабре 2019-го.

Комментарии
