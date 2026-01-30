Новак Джокович ответил критикам, которые ожидали завершения карьеры теннисиста

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что означает его надпись на камере после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
«В последние несколько лет внезапно появилось много экспертов, которые хотели, чтобы я завершил карьеру, или уже сделали это за меня… Хочу поблагодарить их всех, потому что они дали мне силы и мотивацию доказать, что они неправы. Что я и сделал сегодня вечером», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.
- 31 января 2026
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:10
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:33