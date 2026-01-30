Скидки
Теннис

Новак Джокович ответил критикам, которые ожидали завершения карьеры теннисиста

Новак Джокович ответил критикам, которые ожидали завершения карьеры теннисиста
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что означает его надпись на камере после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«В последние несколько лет внезапно появилось много экспертов, которые хотели, чтобы я завершил карьеру, или уже сделали это за меня… Хочу поблагодарить их всех, потому что они дали мне силы и мотивацию доказать, что они неправы. Что я и сделал сегодня вечером», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.

