«Я кое-что знал». Дель Потро — о том, что спрогнозировал финалистов Australian Open — 2026

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на то, что спрогнозировал финалистов Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]», — написал дель Потро перед стартом полуфинальных матчей.

«Спасибо вам огромное, друзья! Я вас очень люблю!!! (Я кое-что знал)», — отреагировал теннисист после 1/2 финала.

Фото: Скриншот со страницы Хуан-Мартина дель Потро в соцсетях

Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний матч спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу испанца.

