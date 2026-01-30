Новак Джокович прервал 20-матчевую серию побед Янника Синнера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прервал 20-матчевую серию побед второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Сегодня, 30 января, в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026 Джокович в пяти сетах одолел Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. До этого поединка Синнер имел в своём активе 20 побед подряд. Последний раз итальянец проигрывал в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.