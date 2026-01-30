«Лучший матч на турнире». Веснина — о победе Джоковича над Синнером

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила выход 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026. В матче за выход в финал он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Невероятный Новак. Что за красоту мы сейчас увидели? 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Лучший матч на турнире. Новак и его тренер в слезах», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев Александра Зверева.