«Новак!» Ян Непомнящий отреагировал на выход Джоковича в финал Australian Open

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на выход 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в финал Australian Open — 2026. В полуфинале соревнований серб в пяти сетах одолел итальянца Янника Синнера (второй в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Новак!!!!!!!!» — написал Непомнящий в социальных сетях.

В поединке за титул Джокович сразится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Соревнования в Мельбурне проходят с 18 января по 1 февраля. В прошлогоднем финале победителем стал Янник Синнер, одолев немца Александра Зверева.