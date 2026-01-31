Новак Джокович — второй после Кена Розуолла по возрасту, кто достиг финала ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым по возрасту игроком, достигшим финала мэйджора. Он уступает только австралийцу Кену Розуоллу, который сыграл в решающих матчах US Open — 1974 (39 лет 295 дней) и Уимблдона-1974 (39 лет 233 дня).

Джокович также стал самым возрастным финалистом одиночного мужского разряда на Australian Open в Открытую эру. По этому показателю он превзошёл Кена Розуолла (37 лет 54 дня) в 1972 году.

Джокович на Australian Open — 2026 в матче за выход в финал обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. За титул серб поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.