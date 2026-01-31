«Как трудно выразить свои мысли». Алькарас — после длительного полуфинала на AO-2026
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как тяжело ему выражать свои мысли после длительного полуфинального матча на Australian Open — 2026. Он одолел немца Александра Зверева за 5 часов 27 минут со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Как трудно выразить свои мысли после 5 часов 30 минут…» — написал Алькарас в социальных сетях.
В матче за титул на Australian Open — 2026 Алькарас сразится с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Счёт личных встреч Джоковича и Алькараса — 5-4 в пользу серба. Последний поединок спортсмены провели в 1/2 финала US Open — 2025.
