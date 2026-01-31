Арина Соболенко — Елена Рыбакина: история противостояний перед финалом Australian Open

Сегодня, 31 января, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси Ариной Соболенко, занимающей в рейтинге WTA первую строчку. Поединок начнётся не ранее 11:30 мск.

Счёт личных встреч — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Перечислять все матчи не будем, но отметим четыре поединка, состоявшихся в прошлом году. Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3), а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).