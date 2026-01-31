Скидки
Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

Сегодня, 31 января, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и представительницей Беларуси Ариной Соболенко, занимающей в рейтинге WTA первую строчку.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка, который начнётся не ранее 11:30 мск. Счёт личных встреч — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира одолела Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

