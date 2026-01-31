Скидки
Екатерина Тупицына — Ти Фродин, результат матча 31 января 2026, счет 2:0, 1/2 финала юниорского Australian Open 2026

Екатерина Тупицына пробилась в финал юниорского Australian Open — 2026
Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2026 в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 30 на 31 января мск в полуфинальном матче Екатерина в двух сетах обыграла американку Ти Фродин (восьмой посев на турнире) — 6:3, 6:4.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Ти Фродин
США
Ти Фродин
Т. Фродин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Тупицына выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале юниорского AO-2026 Екатерина Тупицына сыграет с победительницей матча между соотечественницей Радой Золотарёвой и Ксенией Ефремовой из Франции.

Комментарии
