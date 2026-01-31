Скидки
Главная Теннис Новости

Ксения Ефремова — Рада Золотарёва, результат матча 31 января 2026, счет 2:1, 1/2 финала юниорского Australian Open — 2026

Рада Золотарёва не смогла выйти в финал юниорского AO-2026, отыгравшись после сета с 0:6
Комментарии

516-я ракетка мира российская теннисистка Рада Золотарёва не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026 среди девушек в одиночном разряде. В ночь с 30 на 31 января мск в полуфинальном матче Золотарёва уступила в трёх сетах третьей сеяной и 583-й в рейтинге WTA Ксении Ефремовой, выступающей под флагом Франции — 0:6, 6:4, 4:6.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Рада Золотарёва
Россия
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Золотарёва один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Ефремова выполнила три эйса при двух двойных ошибках и использовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных за матч.

В финале юниорского Australian Open — 2026 Ксения Ефремова сыграет с российской теннисисткой Екатериной Тупицыной, которая занимает в рейтинге WTA 1151-е место.

Календарь юниорского Australian Open - 2026 - девушки
Турнирная сетка юниорского Australian Open - 2026 - девушки
Новости. Теннис
