Джокович обыграл Синнера на AO-2026, набрав меньше очков. Это 4-й случай в карьере Новака

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в четвёртый раз за карьеру выиграл матч турнира «Большого шлема», в котором набрал меньше очков, чем соперник, сообщает Punto de Break. 30 января в полуфинале Australian Open — 2026 Новак обыграл в пяти сетах второго номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. При этом Джокович выиграл 140 розыгрышей, в то время как Синнер — 152.

Рекордным победным матчем Новака Джоковича на ТБШ по отрицательной разнице очков является встреча с французом Гаэлем Монфисом на US Open — 2005, которую он выиграл, взяв на 24 розыгрыша меньше соперника. 14 очков серб уступил швейцарцу Роджеру Федереру, обыграв его на Уимблдоне-2019. Разница «-4» по очкам была зафиксирована в победном матче Джоковича с американцем Марди Фишем на US Open — 2006.

