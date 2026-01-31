Мертенс и Чжан Шуай стали чемпионками AO-2026 в паре, обыграв Данилину и Крунич

В ночь с 30 на 31 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в женском парном разряде, в котором паре Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) (седьмой посев) противостоял дуэт Элисе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) (четвёртый посев). Встреча закончилась победой Мертенс и Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Мертенс и Чжан Шуай дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Данилина и Крунич не выполнили ни одного эйса при трёх двойных ошибках и использовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.