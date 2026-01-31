Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Данилина / Крунич — Мертенс / Чжан Шуай, результат матча 31 января 2026, счет 0:2, финал парного Australian Open — 2026

Мертенс и Чжан Шуай стали чемпионками AO-2026 в паре, обыграв Данилину и Крунич
Комментарии

В ночь с 30 на 31 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в женском парном разряде, в котором паре Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) (седьмой посев) противостоял дуэт Элисе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) (четвёртый посев). Встреча закончилась победой Мертенс и Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 04:15 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Мертенс и Чжан Шуай дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Данилина и Крунич не выполнили ни одного эйса при трёх двойных ошибках и использовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android