Мертенс и Чжан Шуай стали чемпионками AO-2026 в паре, обыграв Данилину и Крунич
В ночь с 30 на 31 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в женском парном разряде, в котором паре Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) (седьмой посев) противостоял дуэт Элисе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) (четвёртый посев). Встреча закончилась победой Мертенс и Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.
Australian Open — парный разряд (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 04:15 МСК
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Мертенс и Чжан Шуай дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. Данилина и Крунич не выполнили ни одного эйса при трёх двойных ошибках и использовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.
