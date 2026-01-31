Кристиан Харрисон и Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде

Американец Кристиан Харрисон и англичанин Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде. В финале они обыграли австралийцев Джэйсона Каблера и Марка Полмана со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время австралийцы выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету американо-британского дуэта 11 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Джэйсон Каблер и Марк Полман обыграли Люка Джонсона (Великобритания) и Яна Зелиньского (Польша) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Кристиан Харрисон и Нил Скупски были сильнее Марселя Гранольерса из Испании и Орасио Себальоса из Аргентины (6:3, 7:6).