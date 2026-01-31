Скидки
Джэйсон Каблер/Марк Полман — Кристиан Харрисон/Нил Скупски, результат матча 31 января 2026, счет 0:2, финал AO-2026

Кристиан Харрисон и Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде
Американец Кристиан Харрисон и англичанин Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде. В финале они обыграли австралийцев Джэйсона Каблера и Марка Полмана со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Australian Open — парный разряд (м). Финал
31 января 2026, суббота. 06:50 МСК
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Марк Полманс
Австралия
Марк Полманс
Д. Каблер М. Полманс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
К. Харрисон Н. Скупски

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время австралийцы выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету американо-британского дуэта 11 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Джэйсон Каблер и Марк Полман обыграли Люка Джонсона (Великобритания) и Яна Зелиньского (Польша) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Кристиан Харрисон и Нил Скупски были сильнее Марселя Гранольерса из Испании и Орасио Себальоса из Аргентины (6:3, 7:6).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужскомодиночном разряде
