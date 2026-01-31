Кристиан Харрисон и Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде
Американец Кристиан Харрисон и англичанин Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде. В финале они обыграли австралийцев Джэйсона Каблера и Марка Полмана со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Australian Open — парный разряд (м). Финал
31 января 2026, суббота. 06:50 МСК
Джэйсон Каблер
Марк Полманс
Д. Каблер М. Полманс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Кристиан Харрисон
Нил Скупски
К. Харрисон Н. Скупски
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время австралийцы выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету американо-британского дуэта 11 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале Джэйсон Каблер и Марк Полман обыграли Люка Джонсона (Великобритания) и Яна Зелиньского (Польша) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Кристиан Харрисон и Нил Скупски были сильнее Марселя Гранольерса из Испании и Орасио Себальоса из Аргентины (6:3, 7:6).
