Главная Теннис Новости

«Довольно поздно». Рыбакина ответила, в каком возрасте начала профессиональную карьеру

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, в каком возрасте приняла решение о профессиональной карьере спортсменки.

«Я решила стать профессиональной теннисисткой в 17 или 18 лет, довольно поздно по сравнению с другими игроками. Для меня это было просто прекрасное время в кругу друзей», — сказала Рыбакина в интервью пресс-службе Australian Open.

Сегодня, 31 января, в финале Australian Open — 2026 Елена Рыбакина сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата встречи.

Комментарии
