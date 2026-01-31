«Обе будут нервничать». Миллман — об ожиданиях от женского финала Australian Open — 2026

Бывшая 33-я ракетка мира австралийский теннисист Джон Миллман поделился своим прогнозом на предстоящий финал Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку.

«Мы увидим мощный, сокрушительный теннис. Соболенко — величайшая теннисистка на харде в женском туре. Я думаю, что она [победит]. Она лучше двигается из них обеих, но не может позволить Рыбакиной сразу же нанести удар.

Однако Соболенко упустила несколько титулов. Рыбакина выиграла последний из их поединков. Она знает, что может обыграть Соболенко. Однако ей нужно играть в теннис на своих условиях. Думаю, обе будут нервничать», — цитирует Миллмана Nine.com.au.