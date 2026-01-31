Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Обе будут нервничать». Миллман — об ожиданиях от женского финала Australian Open — 2026

«Обе будут нервничать». Миллман — об ожиданиях от женского финала Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая 33-я ракетка мира австралийский теннисист Джон Миллман поделился своим прогнозом на предстоящий финал Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мы увидим мощный, сокрушительный теннис. Соболенко — величайшая теннисистка на харде в женском туре. Я думаю, что она [победит]. Она лучше двигается из них обеих, но не может позволить Рыбакиной сразу же нанести удар.

Однако Соболенко упустила несколько титулов. Рыбакина выиграла последний из их поединков. Она знает, что может обыграть Соболенко. Однако ей нужно играть в теннис на своих условиях. Думаю, обе будут нервничать», — цитирует Миллмана Nine.com.au.

Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Соболенко и Рыбакина бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android