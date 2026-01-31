Рафаэль Надаль назвал фаворита мужского финала Australian Open — 2026

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль считает своего соотечественника Карлоса Алькараса фаворитом финала Australian Open — 2026. В матче за титул он сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Я думаю, что фаворитом является Карлос. Он молод, у него есть энергия, и он в расцвете сил. Но Новак есть Новак. Он совершенно особенный игрок. Это финал… Я не знаю, проигрывал ли Новак здесь в финале. Это всегда вызов, а он любит вызовы. Но, с моей точки зрения, фаворитом является Карлос», — сказал Надаль в эфире 9News Melbourne.