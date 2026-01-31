Скидки
Теннис

«Он творит здесь историю». Надаль — о возможной победе Джоковича на Australian Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от минувших полуфинальных матчей Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева, а Новак ДжоковичЯнника Синнера.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Алькарас и Джокович сыграют в финале турнира.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мне повезло, что я смог посмотреть первый полуфинальный матч в самолёте, второй — не полностью, потому что я только что приземлился. Отличный день для болельщиков, эмоциональный, создающий прекрасные воспоминания. Нас ждёт ещё один великолепный финал на Открытом чемпионате Австралии.

Честно говоря, у меня были другие чувства. Я так долго старался изо всех сил, а теперь я больше похож на болельщика. Людям это нравится, они скучают по этим эмоциональным, долгим поединкам, когда физические факторы влияют сильнее, тогда люди вовлечены. Матчи в трёх сетах, многие этого не помнят…»

Также Надаль подчеркнул, что будет рад в случае победы Джоковича, который был одним из главных его соперников на протяжении профессиональной карьеры.

«Будет приятно смотреть финал, я хочу насладиться захватывающей борьбой и хорошим теннисом. У меня невероятная история отношений с Новаком, мы соревновались на самом высоком уровне, и я желаю ему всего наилучшего, но Алькарас — мой соотечественник, мы также играли вместе на Олимпийских играх. Однако, если Новак победит, я буду рад за него, для меня не будет никакой драмы, он творит здесь историю», — приводит слова Надаля Sportklub.

