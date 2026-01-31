«Он творит здесь историю». Надаль — о возможной победе Джоковича на Australian Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от минувших полуфинальных матчей Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева, а Новак Джокович — Янника Синнера.

Алькарас и Джокович сыграют в финале турнира.

«Мне повезло, что я смог посмотреть первый полуфинальный матч в самолёте, второй — не полностью, потому что я только что приземлился. Отличный день для болельщиков, эмоциональный, создающий прекрасные воспоминания. Нас ждёт ещё один великолепный финал на Открытом чемпионате Австралии.

Честно говоря, у меня были другие чувства. Я так долго старался изо всех сил, а теперь я больше похож на болельщика. Людям это нравится, они скучают по этим эмоциональным, долгим поединкам, когда физические факторы влияют сильнее, тогда люди вовлечены. Матчи в трёх сетах, многие этого не помнят…»

Также Надаль подчеркнул, что будет рад в случае победы Джоковича, который был одним из главных его соперников на протяжении профессиональной карьеры.

«Будет приятно смотреть финал, я хочу насладиться захватывающей борьбой и хорошим теннисом. У меня невероятная история отношений с Новаком, мы соревновались на самом высоком уровне, и я желаю ему всего наилучшего, но Алькарас — мой соотечественник, мы также играли вместе на Олимпийских играх. Однако, если Новак победит, я буду рад за него, для меня не будет никакой драмы, он творит здесь историю», — приводит слова Надаля Sportklub.