Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль приехал в Мельбурн, где посетит финалы АО-2026 и сыграет выставочный матч
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Мельбурн для участия в Матче легенд на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Надаль сыграет в Night of Legends вместе с чемпионкой трёх турниров «Большого шлема» австралийкой Эшли Барти и многократным победителем ТБШ теннисистом на инвалидных колясках Диланом Оллкоттом. Выставочное мероприятие пройдёт 1 февраля, перед тем как начнётся финал Australian Open у мужчин в одиночном разряде.

Также испанский теннисист планирует посетить финалы Открытого чемпионата Австралии в женском и мужском одиночных разрядах.

