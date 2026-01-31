Читатели «Чемпионата» определили фаворита женского финала Australian Open — 2026
Поделиться
Сегодня, 31 января, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. В матче за титул сразятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Более 3000 читателей «Чемпионата» приняли участие в опросе и определили Арину Соболенко фаворитом поединка. За представительницу Беларуси проголосовало 54,8% опрошенных. Начало встречи запланировано на 11:30 мск.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026, потерпев поражение от соотечественницы Джессики Пегулы в четвёртом круге.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25
-
09:42
-
09:30
-
08:50
-
07:06
-
06:48
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:48
-
00:37
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:10