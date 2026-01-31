Скидки
Читатели «Чемпионата» определили фаворита женского финала Australian Open — 2026

Сегодня, 31 января, состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. В матче за титул сразятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Более 3000 читателей «Чемпионата» приняли участие в опросе и определили Арину Соболенко фаворитом поединка. За представительницу Беларуси проголосовало 54,8% опрошенных. Начало встречи запланировано на 11:30 мск.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026, потерпев поражение от соотечественницы Джессики Пегулы в четвёртом круге.

