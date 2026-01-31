Рыбакина ответила, какой навык хотела бы освоить, помимо тенниса

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, какой навык, помимо тенниса, хотела бы освоить из тех, в которых не считает себя достаточно успешной.

В финале Australian Open — 2026 Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

– Какой навык из тех, что у тебя сейчас нет, ты бы хотела иметь?

– Наверное, танцы или вокал, потому что это нечто противоположное мне. Я действительно плоха в чём-то подобном, поэтому было бы прикольно освоить это, – сказала Рыбакина в видео для аккаунта Australian Open в соцсети.

Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема». Она выигрывала Уимблдон в 2022 году. Соболенко и Рыбакина уже играли в финале Australian Open в 2023 году, когда победу одержала представительница Беларуси.