Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина ответила, какой навык хотела бы освоить, помимо тенниса

Рыбакина ответила, какой навык хотела бы освоить, помимо тенниса
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, какой навык, помимо тенниса, хотела бы освоить из тех, в которых не считает себя достаточно успешной.

В финале Australian Open — 2026 Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Какой навык из тех, что у тебя сейчас нет, ты бы хотела иметь?
– Наверное, танцы или вокал, потому что это нечто противоположное мне. Я действительно плоха в чём-то подобном, поэтому было бы прикольно освоить это, – сказала Рыбакина в видео для аккаунта Australian Open в соцсети.

Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема». Она выигрывала Уимблдон в 2022 году. Соболенко и Рыбакина уже играли в финале Australian Open в 2023 году, когда победу одержала представительница Беларуси.

Материалы по теме
Рыбакина в сете от титула на АO-2026! Чем ответит Арина Соболенко? LIVE!
Live
Рыбакина в сете от титула на АO-2026! Чем ответит Арина Соболенко? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android