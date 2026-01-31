«Моя команда». Арина Соболенко ответила, что приносит ей радость

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её радует каждый день.

«Что приносит мне радость? Моя команда», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

Сегодня, 31 января, Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку, встречаются в матче за титул Открытого чемпионата Австралии — 2026. Следить за финальным женским матчем Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).